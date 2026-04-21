A Perugia, all’interno di un istituto superiore, una studentessa è caduta da una finestra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. La scuola ha chiamato le forze dell’ordine per gestire la situazione. Non sono ancora noti i dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sulle condizioni della giovane. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra studenti e insegnanti.

Momenti di forte apprensione a Perugia, dove una studentessa è caduta da una finestra all’interno dell’istituto superiore Giordano Bruno. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata nel quartiere Madonna Alta, attivando in pochi minuti una risposta coordinata tra sanitari e forze operative. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe precipitata dal secondo piano dell’edificio scolastico, finendo su una tettoia sottostante. Questo elemento avrebbe contribuito ad attenuare l’impatto e a rendere possibile un recupero in condizioni più gestibili, pur nella complessità dell’intervento. Intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 (ambulanza e automedica), oltre a squadre dei Vigili del fuoco e ai Carabinieri.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, dramma atroce a scuola: alunna cade dalla finestra. Soccorsi sul posto

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