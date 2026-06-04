Prima di scrivere uno dei fumetti più influenti del Ventunesimo secolo, Marjane Satrapi sapeva poco o niente di tavole e vignette e l'Europa poco o niente dell'Iran Quando aveva 25 anni la fumettista Marjane Satrapi, morta giovedì a 56 anni, lasciò l’Iran per trasferirsi in Francia. Nonostante la giovane età aveva già accumulato moltissime esperienze: aveva visto da vicino gli sviluppi della rivoluzione khomeinista, vissuto per qualche anno in Austria, preso una laurea in arte all’Università di Teheran e concluso un matrimonio poco felice con il marito Reza, un veterano della guerra contro l’Iraq. Eppure non aveva ancora mai letto un fumetto per intero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Persepolis” era difficile anche solo da immaginare

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The Night Alexander Burned Persepolis | Rise and Fall of an Empire

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Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di PersepolisL’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. repubblica.it