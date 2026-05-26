Il centrosinistra a Venezia ha subito una sconfitta che rischia di essere più di una semplice battuta d’arresto elettorale. La vittoria del candidato avversario ha segnato un risultato inatteso e difficile da prevedere, con una differenza di voti significativa rispetto alle previsioni. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi per la coalizione, che potrebbe influenzare le future dinamiche politiche locali.

La sconfitta del centrosinistra a Venezia rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più profondo di una semplice battuta d’arresto elettorale. Perché il 53% ottenuto da Simone Venturini, nuovo sindaco sostenuto dal centrodestra e già assessore della giunta Brugnaro, non rappresenta soltanto una vittoria politica netta. È soprattutto il segnale di un distacco sempre più evidente tra una parte dell’elettorato veneziano e la proposta costruita dal Pd attorno ad Andrea Martella. Una distanza che, secondo molti osservatori, si è vista soprattutto nell’astensione e nella difficoltà della sinistra di mobilitare il proprio blocco sociale tradizionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cacciari affonda la sinistra: “Una débâcle difficile da immaginare”

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Si parla di: Tracollo incredibile.... Affondo alla sinistra, lo dice anche lui. Chi trema.

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