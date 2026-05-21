Difficile immaginare Demi Moore con i capelli corti saranno veri o fake?

Durante la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, l’attrice è stata vista con un taglio di capelli più corto rispetto alle sue scelte passate, che includevano pettinature lisce e onde ampie. Sul red carpet si è mostrata con questa nuova acconciatura, mentre in passato ha sfoggiato spesso look diversi. Le immagini scattate durante l’evento mostrano chiaramente il cambiamento, anche se non è stato ancora confermato se si tratta di un vero taglio o di un’acconciatura temporanea.

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Dopo il lungo effetto sleek e le maxi onde da sirena, sul red carpet de La Bola Negra, alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, Demi Moore sembra aver tagliato i capelli. Ha messo a segno, dunque, un altro colpo dei suoi in fatto di beauty look e sorpreso fan e addetti ai lavori. L’attrice 63enne ha sfoggiato precisamente un lob bouffant capolavoro ad altezza clavicole, caratterizzato da maxi volumi e da una tonalità nero corvino in perfetto pendant con l’abito in blu Klein custom firmato Self-Portrait. Demi Moore e il lob a tutto volume di Cannes 2026. Per Demi Moore si è trattato indubbiamente di una bella variazione sul tema dopo tante serate con capelli lunghi sciolti sulle spalle. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Difficile immaginare Demi Moore con i capelli corti, saranno veri o fake? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Demi Moore, il tocco animalier conquista (anche con i capelli fuori posto)Continua la consacrazione a icona di stile di Demi Moore: dopo aver dato il meglio di sé sugli ultimi red carpet, l’attrice si è presentata alla... Festival di Cannes 2026: arriva Demi Moore, dai capelli via col ventoÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in costa azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.