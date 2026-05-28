Parcheggi del Ruggi ora pagano anche dipendenti | si oppone la Fp Cgil

Notizia in breve

I parcheggi del Ruggi ora richiedono il pagamento anche ai dipendenti. La FP CGIL Salerno ha protestato contro questa misura, sottolineando la criticità della decisione. La questione riguarda un aumento dei costi di accesso ai parcheggi riservati al personale sanitario e amministrativo dell’ospedale. La protesta si basa sulla percezione che questa misura possa influire sui dipendenti, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali eccezioni o modalità di pagamento. La situazione ha generato reazioni tra i lavoratori coinvolti.