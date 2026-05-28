Parcheggi del Ruggi ora pagano anche dipendenti | si oppone la Fp Cgil
I parcheggi del Ruggi ora richiedono il pagamento anche ai dipendenti. La FP CGIL Salerno ha protestato contro questa misura, sottolineando la criticità della decisione. La questione riguarda un aumento dei costi di accesso ai parcheggi riservati al personale sanitario e amministrativo dell’ospedale. La protesta si basa sulla percezione che questa misura possa influire sui dipendenti, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali eccezioni o modalità di pagamento. La situazione ha generato reazioni tra i lavoratori coinvolti.
Tempo di lettura: 2 minuti La FP CGIL Salerno segnala una situazione di forte criticità che potrebbe concretizzarsi dal 2 giugno 2026: secondo numerose segnalazioni dei lavoratori, il parcheggio principale dell’Ospedale – finora gratuito per il personale – diventerebbe a pagamento anche per i dipendenti, equiparandoli agli utenti esterni. La gratuità resterebbe limitata solo alle aree presso la Torre Cardiologica e al parcheggio della Ginostrada. Il sindacato avverte che la misura comporterebbe un onere economico aggiuntivo per chi raggiunge la sede di lavoro in auto, spesso per necessità: molti dipendenti provengono da fuori città e lavorano su turni in fasce orarie in cui il trasporto pubblico non rappresenta un’alternativa praticabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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