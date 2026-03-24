Referendum giustizia l’affondo della Cgil | Risposta chiara dai cittadini ora si affrontino i problemi reali

Il referendum sulla giustizia ha suscitato reazioni di diverso tipo in provincia di Agrigento, diventando un tema di discussione tra le forze politiche e i cittadini. La Cgil ha chiesto una risposta netta da parte degli elettori, invitando a concentrarsi sui problemi concreti del settore. La consultazione referendaria ha coinvolto diverse fasce della popolazione, con un acceso dibattito pubblico.

Il segretario cittadino Alfonso Buscemi ringrazia per il voto contrario anche nell’Agrigentino e chiede interventi su lavoro, disuguaglianze e sistema giudiziario Il voto referendario sulla giustizia diventa terreno di scontro politico e sociale anche in provincia di Agrigento. Il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi esprime “il più sentito ringraziamento” ai cittadini che hanno votato contro, interpretando il risultato come una presa di posizione netta in difesa dei principi costituzionali. Secondo Buscemi, il referendum non rappresentava lo strumento adeguato per affrontare i nodi strutturali della giustizia. “È apparso evidente – sostiene – il tentativo del Governo di intervenire in modo invasivo su un sistema delicato come quello della magistratura, senza un adeguato confronto democratico”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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