Sono stati segnalati ripetuti furti e atti di vandalismo nei parcheggi pubblici. Il sindacato Fp Cgil ha denunciato un aumento di episodi di criminalità, evidenziando la mancanza di misure di sicurezza adeguate. Ha chiesto interventi concreti per migliorare la vigilanza notturna e ha suggerito investimenti estetici come possibili deterrenti. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata.

Come possono i nuovi investimenti estetici proteggere i veicoli dai furti?. Quali misure concrete chiede il sindacato per la sicurezza notturna?. Perché mancano i distributori d'acqua proprio all'inizio dell'estate?. Chi deve rispondere della gestione delle aree esterne del Perrino?.? In Breve Vertenza sindacale avviata nel 2021 per garantire standard di sicurezza adeguati. Critiche ai rappresentanti Luciano Quarta e Valerio Aga sulla gestione Asl. Carenza distributori automatici d'acqua per pazienti e personale in vista dell'estate. Richiesta potenziamento illuminazione e videosorveglianza nei parcheggi dell'ospedale Perrino. Furti e vandalismi colpiscono i parcheggi del Perrino: la Fp Cgil denuncia l’insicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perrino, Fp Cgil: furti e vandalismi nei parcheggi, denuncia l’insicurezza

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