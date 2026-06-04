Il bomber pratese, proveniente da Maliseti, ha ottenuto voti alti nelle valutazioni recenti. L’Italia Under 17 si prepara a sfidare la Spagna questa sera alle 19 in Estonia, cercando la qualificazione alla finale del campionato europeo di categoria. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e pressione, con i giovani calciatori italiani determinati a conquistare un pass per l’ultimo atto del torneo.

L’Italia U17 sta lottando per la vittoria del campionato europeo di categoria in corso in Estonia: stasera alle 19, i giovani calciatori italiani se la vedranno con la Spagna, con l’obiettivo di staccare un pass per la finalissima di domenica prossima. E della Nazionale giovanile allenata da Daniele Franceschini c’è anche un giocatore pratese: si tratta di Diego Perillo, attaccante che ormai da tempo gioca nel settore giovanile dell’Empoli (e che sta mettendosi sempre più in mostra). Nato a Prato il 17 marzo del 2009, è stato proprio lui a segnare il gol che ha permesso nel secondo incontro della fase a gironi di battere per 1-0 la Francia.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perillo, da Maliseti alla Nazionale. Il bomber pratese prende voti alti

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Argomenti più discussi: Perillo, da Maliseti alla Nazionale. Il bomber pratese prende voti alti; Diego Perillo, il bomber azzurro che ha steso la Francia: Sognavo di giocare all’Europeo; Chi è Diego Perillo: il bomber di Prato che fa sognare l’Empoli e l’Italia U17; Under 17, Diego Perillo, segnatevi questo nome: ha fatto già meglio di Pio Esposito e vuol portare l'Italia in finale.

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