Lazio Roma e Nazionale | l’Italia studia il bomber da 40 milioni | CMIT

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di mercato riguardanti l’attaccante di origini sudamericane che potrebbe trasferirsi in Italia per una cifra stimata intorno ai 40 milioni di euro. Lazio e Roma sono le squadre più frequentemente menzionate come possibili destinatarie, con l’interesse che si concentra in attesa del derby di campionato, previsto alla penultima giornata di Serie A. La stampa sudamericana ha riportato le trattative e le indiscrezioni sui potenziali accordi.

Le due squadre capitoline nuovamente accostate all’attaccante oriundo In attesa del derby di campionato, in programma alla penultima giornata di Serie A, Lazio e Roma secondo la stampa sudamericana sono pronte ad ingaggiare una stracittadina di calciomercato per il nuovo attaccante. Lazio, Roma e Nazionale: l’Italia studia il bomber da 40 milioni CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Nei giorni scorsi, infatti, il sito brasiliano bolavip ha parlato di un ritorno di fiamma delle due squadre capitoline per Yuri Alberto. Lo scorso gennaio, l’attaccante 25enne è stato in Italia per completare l’iter burocratico e ottenere la cittadinanza italiana, creandosi così maggiori opportunità per un eventuale approdo in Europa.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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