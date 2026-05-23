Il massimo si conquista non si regala ad Harvard il tetto sui voti alti infiamma il campus Restituire senso alla valutazione e premiare chi eccelle davvero

Notizia in breve

Harvard ha deciso di limitare al 20% il numero di voti A che ogni docente può assegnare in un corso, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza autentica. La restrizione sarà in vigore entro due anni. La decisione ha suscitato discussioni tra studenti e insegnanti, che si dividono tra chi sostiene una valutazione più rigorosa e chi teme che possa penalizzare il merito. La misura mira a restituire significato ai voti alti e a premiare davvero chi si distingue.