Il massimo si conquista non si regala ad Harvard il tetto sui voti alti infiamma il campus Restituire senso alla valutazione e premiare chi eccelle davvero
Harvard ha deciso di limitare al 20% il numero di voti A che ogni docente può assegnare in un corso, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza autentica. La restrizione sarà in vigore entro due anni. La decisione ha suscitato discussioni tra studenti e insegnanti, che si dividono tra chi sostiene una valutazione più rigorosa e chi teme che possa penalizzare il merito. La misura mira a restituire significato ai voti alti e a premiare davvero chi si distingue.
Harvard ha approvato una misura che da qui a due anni limiterà al 20% il numero di A che ogni professore può distribuire in un corso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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