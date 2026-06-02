Paura a Fontanellato sbalzato sull' asfalto dopo la caduta in moto | 25enne grave al Maggiore

Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto e aver sbalzato sull'asfalto in via Sandro Pertini a Fontanellato. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 1° giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Maggiore. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 1° giugno in via Sandro Pertini a Fontanellato. Per cause in corso di accertamento il conducente di una moto, un giovane di 25 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'allarme è scattato da subito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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