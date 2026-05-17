Perde il controllo della moto e viene sbalzato in un fosso a Roncoferraro | 28enne morto sul colpo
Un motociclista di 28 anni ha perso il controllo della moto e è stato sbalzato in un fosso lungo la provinciale Ostigliese a Roncoferraro. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e, nonostante i soccorsi, il giovane è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.
Un motociclista di 28 anni è morto sul colpo in un incidente sulla provinciale Ostigliese a Roncoferraro (Mantova). Stando a quanto ricostruito, il 28enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo in un fosso a bordo strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto
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