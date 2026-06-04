Un autore di Topolino è stato licenziato dopo che sui social si sono diffuse accuse di comportamenti inappropriati. La decisione è stata comunicata dall’editore, che ha sospeso l’autore immediatamente. Le accuse riguardano presunti atteggiamenti non conformi alle politiche aziendali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli specifici. La vicenda ha suscitato reazioni sui social, dove molti utenti hanno commentato la decisione di interrompere il rapporto professionale.

Roma, 4 giugno 2026 – Chi immagina Paperopoli come un posto ancora lontano dalle polemiche sul web si illude: anche nel mondo dei paperi Disney, tra una passeggiata a Capo Quack e una salita sulla collina ‘ammazzamotori’ (in cima alla quale c’è il deposito di Paperon de’ Paperoni) è arrivata una diatriba che ha portato, addirittura, al licenziamento di uno degli sceneggiatori di Topolino. La vicenda riguarda Roberto Gagnor (da 23 anni autore di oltre 300 storie pubblicate dal popolare settimanale Disney, edito da Panini Comics) e il direttore della testata, Alex Bertani. Alla base di tutto c’è un post ironico di Gagnor verso quei lettori di Pk (versione moderna di Paperinik) più ‘conservatori’ nelle aspettative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Roberto Gagnor è stato licenziato, così i social silurano lo storico autore di Topolino

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Temi più discussi: Il direttore di Topolino replica all’autore allontanato per le critiche ai fan: I lettori vanno rispettati; Allontanato per una battuta su Paperinik. Il caso Gagnor scuote il mondo dei fumetti; Un autore di Topolino dice di aver perso il lavoro per una polemica con i fan; Max Pezzali firma Topolino: nostalgia pop e fumetto si incontrano.

Si chiude dopo oltre vent’anni la collaborazione tra lo sceneggiatore Roberto Gagnor e Topolino. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore attraverso i propri canali social, dove ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa dal direttore del settimanale, Alex x.com

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