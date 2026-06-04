Perché Ore 14 Sera non va in onda stasera giovedì 4 giugno 2026 quando ci sarà l' ultima puntata e le anticipazioni

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La puntata di Ore 14 Sera prevista per questa sera, giovedì 4 giugno 2026, non andrà in onda. Al suo posto, non è stato programmato alcun contenuto. La trasmissione, condotta da Milo Infante, era programmata come ultima puntata della stagione. La motivazione dello spostamento o della cancellazione non è stata comunicata ufficialmente. La rete non ha annunciato eventuali repliche o alternative per questa fascia oraria.

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Slitta la puntata di Ore 14 Sera condotto da Milo Infante su Rai 2, ecco che cosa c'è al suo posto Ore 14 Sera non va in onda stasera, giovedì 4 giugno 2026, in tv su Rai 2. Il programma condotto da Milo Infante e dedicato ai principali casi di cronaca nera italiana, lascia spazio ad uno degl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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