Perché Ore 14 Sera non va in onda stasera giovedì 4 giugno 2026 quando ci sarà l' ultima puntata e le anticipazioni

Notizia in breve

La puntata di Ore 14 Sera prevista per questa sera, giovedì 4 giugno 2026, non andrà in onda. Al suo posto, non è stato programmato alcun contenuto. La trasmissione, condotta da Milo Infante, era programmata come ultima puntata della stagione. La motivazione dello spostamento o della cancellazione non è stata comunicata ufficialmente. La rete non ha annunciato eventuali repliche o alternative per questa fascia oraria.