Ore 14 Sera perché la Rai non manda in onda Milo Infante stasera 4 giugno

Notizia in breve

Stasera, giovedì 4 giugno, il programma Ore 14 Sera condotto da Milo Infante non sarà trasmesso su Rai2. La decisione di sospendere la messa in onda è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La trasmissione, normalmente prevista in questa fascia oraria, è stata assente nel palinsesto della rete. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato le ragioni dell’interruzione. La programmazione della prossima settimana non è stata ancora annunciata.