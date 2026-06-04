Ore 14 Sera perché la Rai non manda in onda Milo Infante stasera 4 giugno
Stasera, giovedì 4 giugno, il programma Ore 14 Sera condotto da Milo Infante non sarà trasmesso su Rai2. La decisione di sospendere la messa in onda è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La trasmissione, normalmente prevista in questa fascia oraria, è stata assente nel palinsesto della rete. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato le ragioni dell’interruzione. La programmazione della prossima settimana non è stata ancora annunciata.
Milo Infante si ferma per una sera: giovedì 4 giugno non andrà in onda con il suo programma Ore 14 Sera, con l’appuntamento settimanale su Rai2. Al posto della trasmissione la rete ha deciso di lasciare spazio a uno degli eventi sportivi più attesi della stagione dell’atletica leggera, il Golden Gala Pietro Mennea. Ore 14 Sera, perché non va in onda oggi 4 giugno 2026. Stop forzato per Milo Infante e per il suo programma Ore 14 Sera, dedicato ai principali casi di cronaca nera del nostro paese. Questa sera, 4 giugno 2026, la trasmissione non andrà in onda come ogni giovedì su Rai2, per cedere il posto al Golden Gala Pietro Mennea, tradizionale tappa romana della Diamond League 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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