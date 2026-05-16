Perché Amici non va in onda stasera sabato 16 maggio 2026 | ecco quando c’è la puntata finale e tutte le anticipazioni

Stasera, sabato 16 maggio 2026, non va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La trasmissione è stata temporaneamente sospesa e non sono stati trasmessi i consueti appuntamenti settimanali. L’ultima puntata prevista, ovvero la finalissima, è programmata per un’altra data. La programmazione del programma è stata modificata, e non sono stati ancora comunicati i motivi ufficiali di questa sospensione. La data precisa della puntata finale sarà annunciata successivamente.

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