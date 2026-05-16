Perché Amici non va in onda stasera sabato 16 maggio 2026 | ecco quando c’è la puntata finale e tutte le anticipazioni
Stasera, sabato 16 maggio 2026, non va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La trasmissione è stata temporaneamente sospesa e non sono stati trasmessi i consueti appuntamenti settimanali. L’ultima puntata prevista, ovvero la finalissima, è programmata per un’altra data. La programmazione del programma è stata modificata, e non sono stati ancora comunicati i motivi ufficiali di questa sospensione. La data precisa della puntata finale sarà annunciata successivamente.
Cambio di programmazione su Canale 5 per Amici di Maria De Filippi, scopriamo quando va in onda l'ultima puntata, la finalissima Amici di Maria De Filippi non va in onda stasera, sabato 16 maggio 2026. L'ultima puntata del talent, ossia la finalissima, non sarà nello stesso giorno settimanale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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