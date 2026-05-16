Gatti può lasciare la Juventus nel corso dell’estate? I due motivi per cui questo scenario non è da scartare
In estate, il futuro del difensore potrebbe essere lontano dalla Juventus. La società sta considerando la possibilità di cederlo per ottenere risorse da reinvestire in nuovi acquisti. La decisione dipende da due fattori principali: la volontà del giocatore e le esigenze della rosa. La trattativa potrebbe portare a un addio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La questione resta aperta e dipenderà dalle prossime settimane di mercato.
di Luca Fioretti Gatti via dalla Juve? Il difensore potrebbe salutare il club nel prossimo mercato, con la dirigenza che valuta la cessione per finanziare nuovi acquisti. Federico Gatti si trova al centro di riflessioni profonde riguardanti il proprio futuro in maglia bianconera. Con l’arrivo sulla panchina di Luciano Spalletti, il centrale ha progressivamente perso la propria centralità all’interno del progetto tecnico, scivolando indietro nelle gerarchie difensive. Attualmente, le rotazioni sul campo premiano costantemente il trio composto da Lloyd Kelly, Bremer e Pierre Kalulu, lasciando all’ex Frosinone uno spazio decisamente ridotto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
POST ROMA - JUVENTUS 3-3 | INTERVISTA GATTI E PERIN
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