Gatti può lasciare la Juventus nel corso dell’estate? I due motivi per cui questo scenario non è da scartare

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In estate, il futuro del difensore potrebbe essere lontano dalla Juventus. La società sta considerando la possibilità di cederlo per ottenere risorse da reinvestire in nuovi acquisti. La decisione dipende da due fattori principali: la volontà del giocatore e le esigenze della rosa. La trattativa potrebbe portare a un addio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La questione resta aperta e dipenderà dalle prossime settimane di mercato.

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di Luca Fioretti Gatti via dalla Juve? Il difensore potrebbe salutare il club nel prossimo mercato, con la dirigenza che valuta la cessione per finanziare nuovi acquisti. Federico Gatti  si trova al centro di riflessioni profonde riguardanti il proprio futuro in maglia  bianconera. Con l’arrivo sulla panchina di  Luciano Spalletti, il centrale ha progressivamente perso la propria centralità all’interno del progetto tecnico, scivolando indietro nelle gerarchie difensive. Attualmente, le rotazioni sul  campo  premiano costantemente il trio composto da  Lloyd Kelly,  Bremer  e  Pierre Kalulu, lasciando all’ex Frosinone uno spazio decisamente ridotto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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