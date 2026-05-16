Gatti può lasciare la Juventus nel corso dell’estate? I due motivi per cui questo scenario non è da scartare

In estate, il futuro del difensore potrebbe essere lontano dalla Juventus. La società sta considerando la possibilità di cederlo per ottenere risorse da reinvestire in nuovi acquisti. La decisione dipende da due fattori principali: la volontà del giocatore e le esigenze della rosa. La trattativa potrebbe portare a un addio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La questione resta aperta e dipenderà dalle prossime settimane di mercato.

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