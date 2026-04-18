Cambiaso può lasciare la Juve in estate? Scenario da non scartare completamente chi potrebbe prendere il suo posto | i nomi

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prossima estate, il futuro di Cambiaso alla Juventus potrebbe essere in discussione. La dirigenza sta considerando diverse opzioni nel caso in cui il giocatore lasciasse il club e sta valutando due nomi come possibili sostituti per rafforzare la fascia. La situazione rimane aperta e tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Cambiaso può lasciare la Juve? La dirigenza studia le alternative in caso di addio e valuta due interessanti nomi che migliorerebbero la fascia. Le strategie della Juventus si concentrano anche sulla fascia. Al centro delle dinamiche troviamo  Andrea Cambiaso: le ottime prestazioni del ragazzo hanno attirato l’attenzione di numerosi osservatori. In caso di un’offerta economica  estremamente alta, il mondo  bianconero  potrebbe prendere  seriamente  in considerazione il clamoroso addio. Questo scenario  fortemente inatteso  spingerebbe i vertici a effettuare un  nuovo investimento  per colmare la lacuna lasciata dalla partenza, mantenendo il gruppo  altamente competitivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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