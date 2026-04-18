Cambiaso può lasciare la Juve in estate? Scenario da non scartare completamente chi potrebbe prendere il suo posto | i nomi

Durante la prossima estate, il futuro di Cambiaso alla Juventus potrebbe essere in discussione. La dirigenza sta considerando diverse opzioni nel caso in cui il giocatore lasciasse il club e sta valutando due nomi come possibili sostituti per rafforzare la fascia. La situazione rimane aperta e tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Cambiaso può lasciare la Juve? La dirigenza studia le alternative in caso di addio e valuta due interessanti nomi che migliorerebbero la fascia. Le strategie della Juventus si concentrano anche sulla fascia. Al centro delle dinamiche troviamo Andrea Cambiaso: le ottime prestazioni del ragazzo hanno attirato l’attenzione di numerosi osservatori. In caso di un’offerta economica estremamente alta, il mondo bianconero potrebbe prendere seriamente in considerazione il clamoroso addio. Questo scenario fortemente inatteso spingerebbe i vertici a effettuare un nuovo investimento per colmare la lacuna lasciata dalla partenza, mantenendo il gruppo altamente competitivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso può lasciare la Juve in estate? Scenario da non scartare completamente, chi potrebbe prendere il suo posto: i nomi Cambiaso si coordina malissimo e se la butta in porta: il Parma torna in partita al Tardini Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Bastoni può essere ceduto in estate. Chi al suo posto? Pronti ben tre nomi…di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare Torino in estate: la società ha già in mano il sostituto. Di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare la Vecchia Signora a giugno: la società bianconera ha già in mano il suo...