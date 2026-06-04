Perché Google vuole liberare milioni di zanzare | cos’è il progetto Debug

Google ha presentato una richiesta al governo americano per rilasciare 32 milioni di zanzare maschio sterilizzate in California e Florida. L’obiettivo è diminuire la presenza di insetti che trasmettono malattie. Il progetto, chiamato “Debug”, prevede il rilascio di questi insetti in zone considerate più calde e umide, dove la presenza di zanzare è più diffusa. La proposta riguarda principalmente aree urbane e rurali di queste due regioni.

Google ha chiesto al governo americano il permesso di rilasciare 32 milioni di zanzare maschio sterilizzate in California e Florida, le aree più calde e umide degli Stati Uniti, per ridurre il numero di insetti portatori di malattie. Questa operazione fa parte del progetto Debug, un programma con con cui l’azienda tech impiega le proprie competenze tecnologiche a vantaggio del mondo scientifico, finalizzato da oltre dieci anni al trovare soluzioni per combattere le zanzare mortali. Lo riporta il Guardian. Le zanzare maschio non pungono e non trasmettono malattie. Il bersaglio di questo “esercito” è la Aedes Aegypti, una zanzara invasiva e... 🔗 Leggi su Open.online

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Google vuole liberare 64 milioni di zanzare negli Stati Uniti

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