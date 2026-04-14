Giornata Mondiale dei Quanti | cos’è perché si celebra oggi e il significato del Doodle Google

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Quanti, un'occasione per ricordare l'importanza della fisica quantistica e delle sue scoperte. In questa giornata, viene spesso evidenziato il ruolo delle teorie sui particelle subatomiche e i progressi tecnologici derivanti da questa branca della scienza. Google ha dedicato un Doodle speciale alla fisica quantistica, rappresentando simbolicamente gli aspetti fondamentali di questa disciplina.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Quanti: scopri cos’è, perché è importante e il significato del Doodle di Google dedicato alla fisica quantistica.. Giornata Mondiale dei Quanti: perché si celebra oggi. La giornata mondiale dei quanti si celebra oggi come occasione per avvicinare il grande pubblico a uno dei campi più affascinanti e rivoluzionari della scienza moderna: la fisica quantistica. Questa ricorrenza nasce con l’obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza su concetti che, pur essendo spesso percepiti come complessi, sono alla base di molte tecnologie che utilizziamo quotidianamente. Dai computer agli smartphone, fino ai sistemi di comunicazione avanzata, la teoria dei quanti ha cambiato il modo in cui comprendiamo e utilizziamo l’energia e la materia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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