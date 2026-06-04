Google ha annunciato il progetto “Debug”, che prevede il rilascio di 32 milioni di zanzare modificate in alcune aree della Florida e della California. L’obiettivo è ridurre le popolazioni di insetti portatori di malattie tropicali, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale, algoritmi e biotecnologie. Le zanzare sono state geneticamente modificate per limitare la loro capacità di trasmettere le malattie.

Liberare 32 milioni di zanzare per eradicare specie di insetti nocive per la salute umana, attraverso l’uso di intelligenza artificiale, algoritmi avanzati e biotecnologie. Verily, la divisione di scienze biologiche di Alphabet (società madre di Google), ha sviluppato un piano per contrastare la diffusione di malattie tropicali attraverso il rilascio di un “esercito” di 32 milioni di zanzare maschio in Florida e in California, le aree più calde e umide degli Stati Uniti. Il bersaglio è la Aedes aegypti, una zanzara invasiva e pericolosa (non presente in Italia). Questa specie è il principale vettore di trasmissione di virus gravi come Zika (causa di malformazioni neonatali), dengue (“febbre spaccaossa”), febbre gialla e chikungunya. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Google propone di liberare 32 milioni di zanzare contro le malattie tropicali in Florida e California: ecco il progetto “Debug”

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Tech giant proposes releasing millions of mosquitos in Florida

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