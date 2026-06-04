Vlahovic ha dichiarato: «Perché dovrei essere pagato come David?», riferendosi alla sua rottura con la Juventus. La frase è stata riferita come un retroscena riguardo alle motivazioni dell’attaccante serbo. La dichiarazione ha attirato attenzione nel contesto delle trattative e delle discussioni interne riguardanti il suo contratto e le condizioni economiche con il club. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa affermazione o sulle circostanze esatte in cui è stata pronunciata.

Vlahovic e la frase sulla rottura con la Juventus: «Perché dovrei essere pagato come David?»: ecco il retroscena sull’attaccante serbo. Dopo quattro anni e mezzo vissuti tra alti e bassi, l’avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus è arrivata ufficialmente al capolinea. Una separazione che, stando alle ultime indiscrezioni svelate da Tuttosport, si consuma in un clima di reciproca e apparente soddisfazione. Da una parte, i vertici della Continassa tirano un sospiro di sollievo per aver schivato un rinnovo contrattuale economicamente pesantissimo; dall’altra, il centravanti serbo è sicuro di poter trovare a breve un progetto tecnico e finanziario di altissimo livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - «Perché dovrei essere pagato come David?»: retroscena sulla frase della rottura tra Vlahovic e la Juventus

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