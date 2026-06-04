Dopo alcune settimane di tensione, si sono approfonditi i motivi della rottura tra l’attaccante e la società. Le discussioni con il consulente sportivo sono state alimentate da divergenze su questioni economiche e strategie di mercato. In una conversazione privata, l’attaccante ha chiesto: «Perché devo prendere come David?», riferendosi a un esempio specifico di gestione. Le tensioni hanno portato alla decisione di interrompere i rapporti.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, i retroscena della rottura. Le frizioni con Comolli, il nodo economico e quella frase: «Perché devo prendere come David?»

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