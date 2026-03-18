Grande Fratello nuovo retroscena sulla rottura tra Mariavittoria e Tommaso | ecco quale

Nel corso del 2024, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati al centro dell’attenzione del pubblico e dei media. Recentemente sono emerse nuove informazioni sulla loro rottura, che ha attirato l’interesse di molti. Entrambi sono protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, e le vicende personali tra di loro continuano a essere oggetto di discussione.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico. In questi giorni a finire al centro del gossip sono stati Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i protagonisti dell'edizione andata in onda nel 2024. La coppia ha deciso di dividere le proprie strade, non essendo riusciti a superare un periodo di crisi. In queste ore, Deianira Marzano ha riportato una nuova segnalazione sui Tommavi nelle sue storie di Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato un messaggio di un utente che fa così: "Nel gruppo telegram dei tommavi è entrata una ragazza si chiama Jessica (conosce molto bene Mariavittoria perché è amica stretta di un'amica di lei, che ha un negozio) ha detto che Tommaso l'ha lasciata perché non è più innamorato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello, nuovo retroscena sulla rottura tra Mariavittoria e Tommaso: ecco quale Articoli correlati Grande fratello, arriva una segnalazione su Mariavittoria e Tommaso: ecco qualeIl Grande fratello è appena tornato sui teleschermi di Canale 5 con una nuova edizione di annuncia scoppiettante. Leggi anche: Grande Fratello, reunion tra ex gieffini a Terni: Helena, Javier, Mariavittoria e Tommaso di nuovo insieme Una raccolta di contenuti su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Gold, Guendalina Tavassi spiffera il retroscena sull'edizione (speciale) cancellata; Grande Fratello Vip 2026, la guida completa: concorrenti, conduttrice, opinioniste, retroscena; Grande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autori; Grande Fratello Vip 8: chi sono i concorrenti, da Raimondo Todaro all'ex di Temptation Island. Grande Fratello Gold, il retroscena sull'edizione speciale cancellataGuendalina Tavassi svela di aver fatto un provino per un Grande Fratello Gold speciale, ma poi l'edizione è stata cancellata. libero.it Guendalina Tavassi, il retroscena sul Grande Fratello Gold (poi cancellato): Ho fatto il provinoLo scorso mese sul web aveva iniziato a circolare con insistenza la voce che Guendalina Tavassi potesse partecipare al nuovo Grande Fratello Vip , condotto da Ilary Blasi . torresette.news Non c’è fretta di fare giudizi, diamogli tempo; è troppo presto per un verdetto. Con Endemol abbiamo deciso di continuare con questo programma, ritenendo che il Grande Fratello sia centrale nella storia della televisione moderna. ” Pier Silvio Berlusconi si è c - facebook.com facebook E' stato ufficializzato il cast della nuova edizione di Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo. Questi i nomi dei 16 concorrenti che varcheranno l x.com