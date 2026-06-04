Per spiegare la catastrofe di Gaza esiste anche una dimensione più profonda Che non esime nessuno

La crisi umanitaria a Gaza e Cisgiordania si inserisce in un contesto complesso, spesso analizzato attraverso la sicurezza nazionale, geopolitica e lotta al terrorismo. Tuttavia, alcuni studiosi evidenziano una dimensione più profonda legata alla storia e alle dinamiche regionali. La guerra ha causato gravi perdite civili e una crisi umanitaria che coinvolge le popolazioni locali. La regione continua a vivere tensioni che si riflettono in un conflitto protratto nel tempo.

di Gabriele Accascina Di fronte alla tragedia umana che si sta consumando a Gaza e in Cisgiordania e alle conseguenze del conflitto sull’intera regione, molti osservatori cercano spiegazioni nelle categorie tradizionali della sicurezza nazionale, della geopolitica e della lotta al terrorismo. Sono certamente fattori reali e importanti. Eppure credo che, almeno in parte, esista anche una dimensione più profonda. Quella che segue è soltanto un’ipotesi che considero degna di riflessione. La memoria della Shoah occupa un posto centrale nell’identità collettiva israeliana. Per molti cittadini non si tratta di un evento lontano studiato sui libri di storia, ma di una vicenda familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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