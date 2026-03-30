Lo sai che anche a Roma esiste un Cammino di Santiago? Il cartello dei 100 km sulla Via Francigena che quasi nessuno nota

Da funweek.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio vicino a Roma si trova un cartello che indica la distanza di 100 km dalla tomba di Pietro, facendo riferimento a un percorso che richiama il Cammino di Santiago. Questo segnale si trova lungo un tratto della Via Francigena, una delle vie storiche che attraversano l’area e che rappresenta un collegamento tra i borghi e le città del Lazio. La presenza di questo cartello è poco visibile e poco conosciuta.

Passeggiando tra i borghi e le strade storiche nei dintorni di Roma, può capitare di imbattersi in un cartello curioso: “ 100 km dalla tomba di Pietro ”. Un’indicazione che ricorda i segnali dei grandi cammini europei dei pellegrini. Ma cosa significa davvero? E perché si trova proprio qui, lungo uno dei percorsi più antichi d’Europa? Cerchiamo di capire per quale motivo anche Roma ha il suo “ cammino di Santiago ”. La Via Francigena e il “conto alla rovescia” verso Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il cartello sui 100 km dalla tomba di Pietro è un segnale preciso legato alla Via Francigena, uno dei principali itinerari di pellegrinaggio medievale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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