Festa della mamma Meloni | il dono più grande la sfida più profonda Auguri a tutte per l’amore che regalate per quello che siete e che fate

Da secoloditalia.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della Mamma, una leader politica ha deciso di dedicare un messaggio che va oltre gli impegni ufficiali. Ha rivolto gli auguri a tutte le donne per l’amore che donano e per ciò che rappresentano come madri e donne. Durante questa giornata, ha scelto di parlare come donna, figlia e madre, lasciando temporaneamente da parte le questioni istituzionali.

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In occasione della Festa della Mamma Giorgia Meloni mette da parte per un istante i protocolli istituzionali per parlare da donna, da figlia e, soprattutto, da madre. Con un post sui social tra verità e concretezza, la premier rende omaggio a quel pilastro insostituibile che è la maternità, definendola senza giri di parole come «il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare». Festa della mamma, Meloni: «Il dono più grande, la sfida più profonda». Comincia proprio con queste parole il messaggio che il presidente del Consiglio affida al web: «Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Festa della mamma, Meloni: il dono più grande, la sfida più profonda. Auguri a tutte per l’amore che regalate, per quello che siete e che fate
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