Per Sauro e Carluccio nessun intervento | Nova Como critica il piano da 762mila euro per le scuole cittadine
Nova Como ha criticato il piano di interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici comunali, del valore di oltre 762mila euro, evidenziando che tra le strutture coinvolte non sono presenti le scuole.
L'annuncio degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici comunali per un valore complessivo di oltre 762mila euro viene accolto positivamente da Nova Como, che però evidenzia un'assenza ritenuta significativa nell'elenco delle strutture interessate dai lavori: la scuola. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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