Como 762mila euro per le scuole comunali | stop a infiltrazioni degrado e infissi fuori norma

Da quicomo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati assegnati 762mila euro per interventi nelle scuole comunali di Como. I lavori mirano a risolvere infiltrazioni d'acqua dai tetti, problemi di intonaco sgretolato, pavimenti danneggiati, infissi fuori norma e controsoffitti non conformi alle norme di sicurezza. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni strutturali e la sicurezza degli edifici scolastici.

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Infiltrazioni d'acqua dai tetti, intonaci che si sgretolano, pavimenti deteriorati, infissi fuori norma e controsoffittature che non rispettano più gli standard di sicurezza. Non è il resoconto di un edificio abbandonato, ma il quadro che emerge dai documenti ufficiali approvati dalla giunta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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