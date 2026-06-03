Como 762mila euro per le scuole comunali | stop a infiltrazioni degrado e infissi fuori norma
Sono stati assegnati 762mila euro per interventi nelle scuole comunali di Como. I lavori mirano a risolvere infiltrazioni d'acqua dai tetti, problemi di intonaco sgretolato, pavimenti danneggiati, infissi fuori norma e controsoffitti non conformi alle norme di sicurezza. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni strutturali e la sicurezza degli edifici scolastici.
Infiltrazioni d'acqua dai tetti, intonaci che si sgretolano, pavimenti deteriorati, infissi fuori norma e controsoffittature che non rispettano più gli standard di sicurezza. Non è il resoconto di un edificio abbandonato, ma il quadro che emerge dai documenti ufficiali approvati dalla giunta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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