Como 762mila euro per le scuole comunali | stop a infiltrazioni degrado e infissi fuori norma

Notizia in breve

Sono stati assegnati 762mila euro per interventi nelle scuole comunali di Como. I lavori mirano a risolvere infiltrazioni d'acqua dai tetti, problemi di intonaco sgretolato, pavimenti danneggiati, infissi fuori norma e controsoffitti non conformi alle norme di sicurezza. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni strutturali e la sicurezza degli edifici scolastici.