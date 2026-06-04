per ogni elettrica in italia ci sono 10 auto euro 0 o 1

In Italia, ci sono circa 4,24 milioni di auto con motori Euro 0 o 1, pari a dieci veicoli a benzina o diesel per ogni vettura elettrica. I dati del Centro Studi Autoscout24, basati su fonti Aci, indicano che gran parte di queste auto sono ancora in circolazione, con un numero elevato di veicoli vecchi rispetto a quelli più recenti. La presenza di veicoli più inquinanti rappresenta ancora una quota significativa nel parco auto nazionale.

In Italia oggi circolano 41,7 milioni di automobili e il 43,7% di esse ha almeno 15 anni, con una percentuale massiccia di auto omologate Euro 0 o Euro 1: ben il 10,1%. È ciò che emerge dall'ultima rilevazione del centro studi Autoscout24, basato su dati Aci, che fotografa la situazione complessiva italiana e quella delle singole regioni. Il boom delle ibride c'è stato, quello delle elettriche è ancora lontanissimo. Se guardiamo ai dati in cerca delle buone notizie, scopriamo che il 41,8% delle auto circolanti in Italia è immatricolato Euro 6, quindi è abbastanza recente e poco inquinante. La percentuale, però, è estremamente variabile da una regione all'altra: si va dal 71,5% della Valle d'Aosta al 26,5% della Sicilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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