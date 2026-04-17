Nel mercato italiano del 2026, sono diverse le auto che si trovano sotto i 17.000 euro, tra cui compatte e SUV urbani. La lista include modelli economici che spaziano dalla Fiat Panda a vari SUV di piccole dimensioni. Questi veicoli rappresentano una scelta accessibile per chi cerca un'auto nuova senza superare un certo budget. La gamma di prezzi si mantiene ben al di sotto dei 20.000 euro, offrendo diverse opzioni di acquisto.

Trovare 10 auto sotto i 20.000 euro nel 2026 è difficile; trovarle sotto i 17.000 è un’impresa. Ma ci sono e tanto basta per raggrupparle in un unico articolo, analizzando la top ten delle vetture più economiche dell’intero mercato italiano. Si prendono come riferimento i prezzi di listino nell’allestimento d'ingresso, eventuali promozioni escluse, con o senza finanziamento. Massiccia la presenza di un brand che guarda al prezzo come Evo, che piazza ben tre auto in top ten, ma è abbondante anche la presenza di un grande gruppo come Stellantis, con la Citroën C3, la Fiat Grande Panda e la Fiat Pandina. MG 3 spicca per rapporto spazioprezzo, mentre Seat Ibiza (fresca di restyling) e Dacia Sandero sono le immortali del segmento B.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci auto a meno di 17.000 euro: non solo la Panda, ci sono anche Suv

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