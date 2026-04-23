In Italia, solo il 15% delle auto vendute ogni 100 è prodotto nel Paese, secondo i dati disponibili. In Europa, il settore automobilistico ha registrato un miglioramento rispetto ai periodi più critici della pandemia, anche se i livelli di immatricolazioni sono ancora inferiori rispetto al passato. A marzo, in Europa Occidentale, sono state immatricolate circa 1.000.000 di vetture, includendo Unione Europea, EFTA e Regno Unito.

Il mercato dell’auto in Europa sta andando meglio ma resta ancora lontano dai livelli pre-Covid. Gli ultimi dati mostrano che in marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue, Efta e Uk) 1.581.169 autovetture con un incremento dell’11,1% sullo stesso mese dello scorso anno. Il consuntivo del primo trimestre sale a 3.521.110 autovetture immatricolate con un incremento sullo stesso periodo del 2025 del 4,1%. Però le vendite sono inferiori del 15,1% rispetto al 2019. Anche in Italia le immatricolazioni di nuove auto nei primi tre mesi sono cresciute, mettendo a segno in marzo un aumento del 7,6% nei confronti di marzo 2025 mentre nei primi tre mesi del 2026 i volumi complessivi hanno fatto un balzo del 9,2% rispetto al primo trimestre 2025.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ogni 100 auto vendute in Italia solo 15 sono prodotte nel nostro Paese. Ecco perché

Notizie correlate

Leggi anche: Congedo parentale, Italia e Europa a confronto: ecco perché il nostro Paese è ancora indietro

Tutti i furti clamorosi avvenuti nel nostro Paese: da Raffaello a Klimt, ecco come sono spariti quadri famosissimiNell’ultimo secolo sono stati messi a segno furti degni di una serie Netflix: quadri preziosi rubati da chiese e musei, diventati in un niente...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Auto e moto, l’irresistibile corsa del mercato dell’usato; Conflitto in Iran. Analisi T&E: nell’UE i costi dei consumi dei…; Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Quanto si risparmia oggi con le auto ibride ed elettriche.

Ogni 100 auto vendute in Italia solo 15 sono prodotte nel nostro Paese. Ecco perchéLa Cina supera i 30 milioni di pezzi, l'India vola al terzo posto mondiale. Fotografia globale del settore automotive nel 2025. panorama.it

Aci, nel primo semestre ogni 100 auto nuove vendute 192 usateTrend positivo nel primo semestre dell'anno per il mercato dell'usato: ogni 100 vetture nuove, vendute 192 auto usate. Solo nel mese di giugno, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, si è ... ansa.it

'Con Cavani ogni allenamento era una finale di Champions League, bisognava lottare dall'inizio alla fine con lui: la continuità è la cosa richiesta' Matador - facebook.com facebook

'Con #Cavani ogni allenamento era una finale di Champions League, bisognava lottare dall'inizio alla fine con lui: la continuità è la cosa richiesta' Matador x.com