L' Aprilia torna sulla pista di Misano per una experience ad alto tasso di adrenalina

Aprilia organizza una giornata speciale sulla pista di Misano, chiamata Aprilia Pro Experience, riservata a un gruppo ristretto di appassionati. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di guidare in pista insieme a alcuni tra i piloti più riconosciuti nel mondo delle due ruote, che ricopriranno anche il ruolo di istruttori. L’evento promette un’esperienza intensa e adrenalinica per chi desidera vivere da vicino il mondo delle corse.

Aprilia Pro Experience è una giornata da sogno, dedicata a un numero limitatissimo di appassionati che scenderanno in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo, eccezionalmente a disposizione nelle vesti di coach. L’appuntamento è al Misano World Circuit sabato 18 aprile. Aprilia Pro Experience non è “soltanto” un corso di guida in pista super esclusivo, è un’esperienza racing di altissimo livello. Su una delle poche piste al mondo teatro sia di una tappa della MotoGP che del Mondiale Superbike, i fortunati partecipanti saliranno in sella alle straordinarie Aprilia RSV4 Factory, saranno con loro quattro “super coach”, veramente straordinari, ai massimi livelli del motociclismo mondiale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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