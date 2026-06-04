Per l’anniversario della Repubblica una mostra con l’urna originale del 2 giugno 1946
In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Veglie ha aperto una mostra intitolata “Ottant'anni di Repubblica”. L’esposizione include l’urna originale utilizzata il 2 giugno 1946, insieme a documenti e testimonianze storiche che raccontano il percorso democratico del Paese.
VEGLIE – Un percorso espositivo in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana: il Comune di Veglie ha inaugurato la mostra “Ottant'anni di Repubblica”, che ripercorre la storia democratica del Paese attraverso documenti e testimonianze di straordinario valore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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