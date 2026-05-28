Poste Italiane celebra il 2 giugno con una nuova emissione filatelica dedicata alla nascita della Repubblica e al referendum istituzionale del 1946, momento che segnò una svolta decisiva nella storia del Paese. Il francobollo sarà emesso martedì 2 giugno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e avrà un valore corrispondente alla tariffa B pari a 1,30 euro. La tiratura prevista è di 200mila 25 esemplari, distribuiti in fogli da 45 unità. L’immagine scelta per la vignetta riproduce un particolare di una storica fotografia di Federico Patellani. Lo scatto mostra il volto di una giovane donna che emerge dalla prima pagina di un quotidiano con il titolo “È nata la Repubblica Italiana”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Francobollo per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Poste celebra il 2 giugno con l’immagine simbolo del 1946

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Francobollo celebrativo del 2 Giugno presentato al Presidente Mattarella

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