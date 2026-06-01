Mostra ' 1946 | nasce la Repubblica' alla Camera in occasione della Festa del 2 giugno immagini

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1° giugno, alla Camera dei deputati, è stata inaugurata la mostra '1946: nasce la Repubblica' in occasione della Festa del 2 giugno. La mostra espone immagini legate alla nascita della Repubblica italiana. Alle 16, Montecitorio sarà aperto al pubblico e accompagnato dall'esecuzione musicale della banda della Guardia di Finanza. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni della giornata.

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(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 In occasione della festa del 2 giugno Montecitorio sarà aperto, dalle 16, sulle note della banda musicale della Guardia di Finanza. I visitatori saranno guidati nelle principali sale di rappresentanza, con tappe, tra le altre, in sala della Lupa, dove è allestita la mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio", e in Aula. Sarà inoltre aperto anche il complesso di vicolo Valdina, l'edificio nato in epoca altomedievale nel cuore del Campo Marzio, attorno alla Chiesa di San Gregorio Nazianzeno. Qui è a disposizione del pubblico l'esposizione ANSA dedicata alle donne della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Camera: Fontana alla mostra 1946: nasce la Repubblica. LAssemblea Costituente a Montecitorio

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