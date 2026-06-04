Un evento musicale ha portato 5.000 persone a partecipare gratuitamente in piazza Duomo. Nonostante le esibizioni di alto livello in teatri famosi, il direttore d’orchestra ha dichiarato che questa occasione in centro città gli provoca emozioni diverse, difficili da nascondere. L’evento ha attirato un vasto pubblico, con applausi che hanno risuonato tra le vie della città.

Malgrado la lunga scia di applausi scroscianti nei teatri più blasonati del mondo, c'è un podio che per Riccardo Chailly rappresenta un'emozione particolare che fa fatica a nascondere: quello della milanesissima piazza Duomo. Proprio qui, davanti alla maestosa cattedrale, anche quest'anno il maestro si appresta a dirigere il "concertone" (sarà il 13 giugno) della sua Filarmonica dove, vien da sorridere, può finalmente dare sfogo alle sue idee più bizzarre e talora sperimentali perché la piazza è in fondo l'agorà più democratica che risponde solo al gusto e alle emozioni, ben aldilà delle inevitabili etichette imposte dai programmi scaligeri.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per la Filarmonica 5mila posti gratis

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