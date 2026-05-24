Concerto per Milano | la Filarmonica della Scala gratis in piazza Duomo Come partecipare se non avete prenotato

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Filarmonica della Scala terrà gratuitamente il suo tradizionale concerto in piazza Duomo, annunciato come parte dell’iniziativa annuale. La tredicesima edizione si svolgerà il 24 maggio 2026, senza bisogno di prenotazione per partecipare. La manifestazione, dedicata alla città, si svolge all’aperto e permette al pubblico di assistere alle esecuzioni dal vivo. L’evento si ripete ogni anno come occasione di intrattenimento gratuito per i cittadini.

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Milano, 24 maggio 2026 – È l’annuale regalo della Filarmonica della Scala alla città. Giunge alla sua tredicesima edizione il Concerto per Milano. Quest'anno c’è una novità: sabato 13 giugno, giorno dello spettacolo, piazza Duomo si trasformerà in un’ampia platea sotto le stelle con 5.000 posti a sedere a disposizione del pubblico, gratuitamente, su prenotazione. Gli accrediti sono già andati esauriti. Chi non è riuscito a prenotare potrà assistere all’esibizione dell’ensemble meneghino in piedi, sempre gratuitamente. Ma vuoi mettere la possibilità di godersi il concerto comodamente seduti, con una scenografia del tutto particolare? Il palco. La formazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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