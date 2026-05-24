Milano, 24 maggio 2026 – È l’annuale regalo della Filarmonica della Scala alla città. Giunge alla sua tredicesima edizione il Concerto per Milano. Quest'anno c’è una novità: sabato 13 giugno, giorno dello spettacolo, piazza Duomo si trasformerà in un’ampia platea sotto le stelle con 5.000 posti a sedere a disposizione del pubblico, gratuitamente, su prenotazione. Gli accrediti sono già andati esauriti. Chi non è riuscito a prenotare potrà assistere all’esibizione dell’ensemble meneghino in piedi, sempre gratuitamente. Ma vuoi mettere la possibilità di godersi il concerto comodamente seduti, con una scenografia del tutto particolare? Il palco. La formazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerto per Milano: la Filarmonica della Scala gratis in piazza Duomo. Come partecipare (se non avete prenotato)

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Concerto alla Scala in onore di Arturo Toscanini

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