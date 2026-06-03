Musica in Piazza Duomo | la Filarmonica della Scala è gratis

Notizia in breve

La Filarmonica della Scala si esibirà gratuitamente in Piazza Duomo. I posti sono esauriti, ma l’accesso sarà possibile tramite un sistema di prenotazione o distribuzione di biglietti. Il concerto sarà diretto da Riccardo Chailly, con un pianista che farà il suo debutto sotto la sua direzione. La data e l’orario dell’evento sono stati comunicati, ma non sono stati forniti dettagli su come ottenere i biglietti in questa fase.