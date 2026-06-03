Musica in Piazza Duomo | la Filarmonica della Scala è gratis
La Filarmonica della Scala si esibirà gratuitamente in Piazza Duomo. I posti sono esauriti, ma l’accesso sarà possibile tramite un sistema di prenotazione o distribuzione di biglietti. Il concerto sarà diretto da Riccardo Chailly, con un pianista che farà il suo debutto sotto la sua direzione. La data e l’orario dell’evento sono stati comunicati, ma non sono stati forniti dettagli su come ottenere i biglietti in questa fase.
Come si può assistere al concerto se i posti sono esauriti?. Chi è il pianista che debutterà sotto la direzione di Chailly?. Quali brani uniranno la tradizione russa al jazz americano?. Come gestirà il Comune la sicurezza di migliaia di spettatori?.? In Breve Programma include Rachmaninov, Gershwin, Šostakovi? e Bernstein per unire tradizione e jazz.. Hayato Sumino debutta con l'orchestra dopo aver raggiunto 18.000 spettatori a Yokohama.. UniCredit, Allianz ed Esselunga finanziano l'infrastruttura per i 5.000 posti a sedere.. L'evento apre la stagione culturale estiva milanese con inizio alle ore 21.. La Filarmonica della Scala occupa Piazza Duomo il 13 giugno con un programma tra musica classica e jazz. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Monti, Csárdás (David Garrett, Riccardo Chailly, Filarmonica della Scala)
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