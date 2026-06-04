Per il pescato arriva l’asta digitale Investimento da 609mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in arrivo un’asta digitale per il mercato ittico di Porto San Giorgio, dedicata alla vendita del pescato. Il sistema utilizzerà piattaforme online per le aste, sostituendo le modalità tradizionali. L’investimento previsto è di circa 609mila euro. La nuova piattaforma consentirà di gestire le vendite attraverso strumenti digitali, con l’obiettivo di modernizzare il processo di vendita e aumentare la trasparenza. La transizione è in fase di implementazione e dovrebbe entrare in funzione a breve.

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Il mercato ittico di Porto San Giorgio si prepara ad accogliere un nuovo sistema di vendita all’asta basato su tecnologie digitali. È questo il cuore del progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi, un intervento dal valore complessivo di circa 609 mila euro finanziato nell’ambito del programma Feampa 2021-2027 dedicato al comparto della pesca. L’iniziativa punta alla realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche per la vendita del pescato e all’introduzione di un sistema innovativo di asta telematica all’interno della struttura portuale. Secondo quanto riportato nella documentazione, il nuovo sistema è destinato ad agevolare le operazioni di acquisto, migliorare la tracciabilità dei prodotti e contribuire alla promozione e valorizzazione del pescato locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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