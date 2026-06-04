Per il pescato arriva l’asta digitale Investimento da 609mila euro

Notizia in breve

È in arrivo un’asta digitale per il mercato ittico di Porto San Giorgio, dedicata alla vendita del pescato. Il sistema utilizzerà piattaforme online per le aste, sostituendo le modalità tradizionali. L’investimento previsto è di circa 609mila euro. La nuova piattaforma consentirà di gestire le vendite attraverso strumenti digitali, con l’obiettivo di modernizzare il processo di vendita e aumentare la trasparenza. La transizione è in fase di implementazione e dovrebbe entrare in funzione a breve.