Piemonte | arriva il voucher digitale da 2150 euro per la scuola

Un voucher digitale da 2.150 euro destinato agli studenti delle scuole secondarie del Piemonte è stato annunciato. Per ottenerlo, bisogna rispettare determinati requisiti di ISEE, anche se non sono stati specificati. Dopo aver presentato la richiesta, gli utenti riceveranno via email le credenziali per accedere al portale. Questi codici permetteranno di utilizzare il voucher per acquisti legati all'istruzione.

? Punti chiave Quali sono i requisiti ISEE per ottenere il Voucher A?. Come si utilizzano i credenziali ricevuti via email?. Cosa si può acquistare esattamente con il Voucher B?. Chi deve presentare la domanda sul portale Piemonte Tu?.? In Breve Soglia ISEE Voucher A innalzata a 30.000 euro per ampliare i beneficiari.. Voucher B copre libri, tecnologia, trasporti e strumenti per disabilità o DSA.. Domande tramite portale Piemonte Tu – Istruzione con ISEE 2026 obbligatorio.. Circa 32.000 famiglie aggiuntive beneficeranno del nuovo sostegno economico.. Il nuovo bonus scuola in Piemonte arriva con un credito digitale fino a 2150 euro per l’anno 202627. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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