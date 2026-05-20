Sanzioni stradali ad aprile accertati 609mila euro In calo anche la quota da autovelox
Nel mese di aprile, il Comune di Lecce ha rilevato sanzioni stradali per un totale di circa 608 mila euro, dopo aver registrato quasi 700 mila euro a marzo. La somma include le multe derivanti da vari tipi di infrazioni, con una diminuzione rispetto al mese precedente. La quota di multe effettuate attraverso autovelox è risultata inferiore rispetto ai mesi precedenti. I dati rappresentano le entrate legate alle sanzioni amministrative nel settore della viabilità durante il mese di aprile.
LECCE – Dopo i quasi 700mila euro accertati a marzo, nel mese di aprile il Comune di Lecce ha messo a bilancio 608.745,57 euro di sanzioni da Codice della strada. È questo il dato principale contenuto nella determina firmata dal dirigente del settore Polizia Locale e Mobilità, il comandante. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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