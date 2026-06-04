Peppe Di Napoli torna in ospedale | Ricovero improvviso devo sottopormi a un delicato intervento d’urgenza

Peppe Di Napoli è stato ricoverato in ospedale per una problematica improvvisa. Deve sottoporsi a un intervento chirurgico urgente. La notizia è stata comunicata tramite un post sui social. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura della problematica o sulla durata del ricovero. La sua attività commerciale rimane inattiva fino a nuove comunicazioni.

Peppe Di Napoli, titolare della Pescheria di Napoli e di una serie di locali, annuncia in un post sui social di trovarsi in ospedale per una problematica e di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.“Con grande dispiacere siamo costretti ad informarvi che, a seguito di un ricovero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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