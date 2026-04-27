Conte | Devo sottopormi a un intervento Per qualche giorno non potremo aggiornarci

Il presidente di un importante movimento politico ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico e che, per alcuni giorni, sarà assente dalle attività pubbliche. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio in cui si specifica che durante questo periodo non sarà possibile ricevere aggiornamenti o commenti da parte sua. La notizia riguarda un esponente di rilievo nel panorama politico nazionale.

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, per qualche giorno, sarà assente dalla scena pubblica. L’annuncio è stato dato dallo stesso ex presidente del Consiglio con un post sui social nel quale ha spiegato di dover annullare gli incontri dei prossimi giorni a causa del ricovero che gli impedirà anche di intervenire nel dibattito politico. “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico”, ha scritto sui social Conte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Devo sottopormi a un intervento. Per qualche giorno non potremo aggiornarci” Notizie correlate Leggi anche: Conte a Torino: Stellini guida la squadra per qualche giorno. Federica Brignone: “Devo pensare alla mia salute, giorno per giorno. Vengo da un percorso terribile”Federica Brignone si è soffermata a lungo con la stampa nel corso del Media Day della FISI in corso a Milano, parlando non soltanto dei due ori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'. Conte: Devo sottopormi a un intervento. Per qualche giorno non potremo aggiornarciIl presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, per qualche giorno, sarà assente dalla scena pubblica. L’annuncio è stato dato dallo stesso ex ... ilfattoquotidiano.it Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgicoGiuseppe Conte annulla tutti i suoi appuntamenti per sottoporsi a un intervento chirurgico. Ad annunciarlo lui stesso sui propri profili social. Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia ... repubblica.it