Conte annulla gli appuntamenti ' devo sottopormi a un intervento chirurgico'

Un politico annulla tutti gli impegni programmati per i prossimi giorni, spiegando di dover affrontare un intervento chirurgico. In una nota, ha riferito di aver pianificato numerosi incontri in diverse città italiane, ma ha deciso di sospenderli per motivi medici. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura dell’intervento o sulla durata dell’assenza. La decisione riguarda tutti gli appuntamenti precedentemente fissati.

"Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico ". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l'ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i '100 spazi aperti per la democrazia' di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico' Notizie correlate Conte: “Devo sottopormi a un intervento. Per qualche giorno non potremo aggiornarci”Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, per qualche giorno, sarà assente dalla... “Devo operarmi, è l’unica soluzione”. Valerio Scanu, intervento chirurgico inevitabileC’è stato un tempo in cui il suo nome dominava le classifiche e i palchi più importanti della musica italiana. Panoramica sull’argomento Si parla di: Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'. Conte si opera, annullati tutti gli appuntamenti del presidente M5SGiuseppe Conte si opera. In questi giorni si sottoporrà ad intervento chirurgico, come lui stesso ha annunciato sui social. Il leader del M5s non ... msn.com M5s, intervento chirurgico per Conte: annulla tutti gli impegniMilano, 27 apr. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico e ha di conseguenza annullato tutti gli impegni previst ... askanews.it