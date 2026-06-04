Peppe Di Napoli ricoverato | intervento ortopedico e attività sospese

Notizia in breve

Peppe Di Napoli è stato sottoposto a un intervento ortopedico e si trova in ospedale. Le attività del ristorante sono state sospese, mentre la pescheria rimane aperta. Non sono state fornite dettagli sul tipo di intervento ortopedico. La decisione di chiudere il locale e mantenere aperta la pescheria non è stata spiegata.