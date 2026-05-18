Centro di raccolta Pergine | attività sospese
Il centro di raccolta di Pergine Valdarno, situato in via Luciano Lama, sarà chiuso dal 18 al 31 maggio a causa di lavori di manutenzione. La comunicazione proviene da Sei Toscana, che ha annunciato la sospensione temporanea delle attività presso questa struttura nel periodo indicato. La chiusura temporanea interessa le operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti presso il centro. Non sono stati forniti dettagli sui lavori o sulla durata esatta delle attività di manutenzione.
Sei Toscana comunica che, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, il Centro di raccolta di via Luciano Lama, a Pergine Valdarno, resterà chiuso nei giorni dal 18 al 31 maggio.Per garantire il servizio, nel medesimo periodo, verranno potenziate le attività del Centro di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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