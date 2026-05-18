Centro di raccolta Pergine | attività sospese

Il centro di raccolta di Pergine Valdarno, situato in via Luciano Lama, sarà chiuso dal 18 al 31 maggio a causa di lavori di manutenzione. La comunicazione proviene da Sei Toscana, che ha annunciato la sospensione temporanea delle attività presso questa struttura nel periodo indicato. La chiusura temporanea interessa le operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti presso il centro. Non sono stati forniti dettagli sui lavori o sulla durata esatta delle attività di manutenzione.

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