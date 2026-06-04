Il presidente del Catania ha annunciato che la società continuerà a investire nel progetto del club, con l’obiettivo di raggiungere la Serie B. A pochi giorni dalla fine della stagione sportiva, ha fatto un bilancio del percorso finora compiuto, sottolineando che la delusione per il finale di campionato non cambierà le strategie future. Nessuna modifica agli obiettivi stabiliti, con l’intento di rafforzare la squadra e proseguire nel progetto di crescita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La delusione per il finale di stagione non cambia gli obiettivi. A pochi giorni dalla conclusione dell’annata sportiva, il presidente del Catania Ross Pelligra ha tracciato un bilancio del percorso compiuto dal club, guardando però soprattutto al futuro. Nonostante l’amarezza per la mancata promozione, il numero uno rossazzurro ha confermato la volontà della proprietà di proseguire con determinazione il proprio progetto, continuando a investire per centrare il traguardo della Serie B. Pelligra ha riconosciuto che il risultato ottenuto non ha soddisfatto le aspettative della società, ma si è detto convinto che il club abbia intrapreso la strada giusta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Pelligra rilancia il progetto Catania: “Continueremo a investire per arrivare in Serie B”

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