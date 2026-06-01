Catania Pelligra | piano post-playoff per correggere gli errori

La società ha annunciato un piano post-playoff per correggere gli errori commessi durante la stagione. Sono state poste domande su quali siano i problemi specifici da affrontare e chi assumerà nuovi ruoli all’interno della ristrutturazione strutturale. La società non ha fornito dettagli sui cambiamenti previsti o sui nomi coinvolti, limitandosi a comunicare l’intenzione di apportare modifiche per migliorare le future prestazioni.

? Domande chiave Quali errori specifici intende correggere la società per la prossima stagione?. Chi assumerà nuovi ruoli nella ristrutturazione strutturale annunciata da Pelligra?. Come cambierà l'organizzativo del club per evitare la stagnazione dei risultati?. Quali nuovi elementi verranno inseriti per colmare i vuoti dei playoff?.? In Breve Conferma totale di Vincenzo Grella nel ruolo di VicePresidente per garantire continuità gestionale.. Comunicato ufficiale rilasciato dal Presidente Pelligra nella data di lunedì 01 giugno 2026.. Pianificazione di nuovi investimenti strutturali e manageriali per la stagione 20262027.. Analisi degli errori tecnici e correzione dell'organico dopo il secondo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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