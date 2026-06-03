Pelligra rilancia il progetto Catania | Lunedì appuntamento importante per il futuro
Lunedì si terrà un appuntamento importante per il futuro del Catania, secondo quanto annunciato dal presidente del club. A pochi giorni dalla fine della stagione, ha ribadito l'intenzione di investire ancora, con l’obiettivo di ottenere la promozione. Pelligra ha parlato di un progetto di rilancio e ha sottolineato la volontà di proseguire nel percorso intrapreso.
Ross Pelligra guarda avanti. A pochi giorni dalla conclusione della stagione, il presidente del Catania ha fatto il punto sul presente e soprattutto sul futuro del sodalizio rossazzurro, ribadendo la volontà della proprietà di continuare a investire per raggiungere l'obiettivo della promozione in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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