Pelligra rilancia il progetto Catania | Lunedì appuntamento importante per il futuro

Da cataniatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì si terrà un appuntamento importante per il futuro del Catania, secondo quanto annunciato dal presidente del club. A pochi giorni dalla fine della stagione, ha ribadito l'intenzione di investire ancora, con l’obiettivo di ottenere la promozione. Pelligra ha parlato di un progetto di rilancio e ha sottolineato la volontà di proseguire nel percorso intrapreso.

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Ross Pelligra guarda avanti. A pochi giorni dalla conclusione della stagione, il presidente del Catania ha fatto il punto sul presente e soprattutto sul futuro del sodalizio rossazzurro, ribadendo la volontà della proprietà di continuare a investire per raggiungere l'obiettivo della promozione in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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